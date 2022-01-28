В свой день рождения Гузель Хасанова выпустила песню «Как ты там?»

28 января свой день рождения отмечает певица Гузель Хасанова. В 2022 году девушке исполнилось 29 лет.

В свой праздник артистка выпустила новую песню «Как ты там?». Она также собирается презентовать ее на своем сольном концерте в московском клубе «Техника БезОпасности», который состоится в этот же день.

«Как ты там?» Сколько раз на дню задаешься этим вопросом, расставшись с любимым человеком? Расставание — это очень тяжело. Это неизбежное столкновение с чувствами, от которых хочется сбежать. С разговорами, которым не суждено случиться. С вопросами, на которые не найти ответа. Это столкновение с собой. Со своей очень хрупкой и уязвимой частью», — описала Гузель свой новый сингл.

Хасанова написала эту песню в соавторстве с братом Ильясом. Трек уже доступен на всех цифровых площадках и отправлен в ротацию радиостанций. Далее на него планируется снять клип.

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Добавим, что певица выступит на юбилейном концерте композитора Виктора Дробыша 26 февраля, на одной сцене с Zivert, Егором Кридом, Дианой Арбениной, Валерией и другими звездами.

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