Стал известен список популярных гостей нового шоу «LAB. Лаборатория Музыки Антона Беляева»

Новая программа стартует на ТНТ с 20 ноября

20 ноября на ТНТ состоится премьера нового шоу «LAB. Лаборатория Музыки Антона Беляева». Это музыкальное шоу, которое раскрывает известных артистов с новой стороны. Гостем первого выпуска станет рэпер и музыкальный продюсер Скриптонит. Он эксклюзивно представит в эфире ТНТ новый трек Gruppa Skryptonite «Скучаю» и исполнит его вживую.

Это шоу будет принципиально отличаться от других музыкальных проектов канала. Популярные песни зазвучат в неожиданных версиях, а музыканты получат возможность раскрыться в совершенно ином амплуа.

В каждом выпуске шоу будут новые гости. Они представят как минимум две известные композиции в новых аранжировках. А еще расскажут о своем творчестве, музыкальных вкусах и забавных историях, которые с ними происходили.

Пока все гости проекта держатся в секрете, но известно, что в студии появятся Слава Марлоу, Элджей, Иван Дорн, Илья Лагутенко и многие другие.

«Лаборатория» поможет гостям выйти из ловушки своего образа и спеть чужой хит, который они, возможно, когда-то мечтали написать сами.

«LAB. Лаборатория Музыки Антона Беляева» на ТНТ – с 20 ноября в 23:00.

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