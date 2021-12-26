Денис Майданов и МЧС России выпустили клип «Ангелы доброй надежды»

26 декабря музыкант Денис Майданов опубликовал в Сети клип на песню «Ангелы доброй надежды».

Новая работа артиста посвящена спасателям и снята в сотрудничестве с МЧС. Идея клипа принадлежит трагически погибшему министру МЧС России Евгению Зиничеву. Ролик стал последним проектор генерала.

«В клипе воссозданы моменты чрезвычайных ситуаций, произошедших в России в разные годы. Среди них пожар на Останкинской телебашне в 2000 году, обрушение жилого дома в городе Магнитогорске в 2018 году и другие. Так, в клипе показаны уникальные кадры, как специалисты Центра «Лидер» МЧС России спасли 10-месячного Ивана Фокина, находившегося больше суток под завалами обрушившегося магнитогорского дома», — сообщает пресс-служба спасательного ведомства.

В съемках музыкального ролика приняли участие более сотни реальных спасателей и два актера. Создание этого видео длилось около шести месяцев.

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