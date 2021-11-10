Не боятся QR-кодов: кто из звезд продолжает давать концерты в новых ограничениях

В ноябре билеты на концерты российских звезд начали продаваться только с условием того, что зритель предъявит на входе QR-код о вакцинации или перенесенном коронавирусе.

Из-за ограничений и угрозы отмены мероприятий спрос на выступления артистов значительно упал. Такие певцы, как Дима Билан и Александр Ревва, например, перенесли свои музыкальные шоу на следующий год, когда введенные правила могут быть отменены.

Концерты до Нового года в своем графике оставили лишь единицы звезд, которые могут собрать зал и при условии обязательных QR-кодов. Как пишет «Комсомольская правда», к таковым относятся Сергей Лазарев, Григорий Лепс, Максим Галкин, Павел Воля, Олег Газманов, Игорь Николаев, Кристина Орбакайте, Сергей Галанин, группы «Руки Вверх», «Би-2», «Звери», «Иванушки International» и «Наутилус Помпилиус».

Издание отмечает, что текущая ситуация серьезно бьет по всем участникам концертной индустрии. Артисты, которым надо оставаться на плаву и выплачивать зарплату своим коллективам, подались на ТВ и стали чаще работать телеведущими.

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