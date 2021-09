Восток и запад: рок-группа Coldplay выпустила совместный клип с BTS

Запад и восток продолжают идти навстречу друг другу. 30 сентября британская рок-группа Coldplay выпустила песню и клип My Universe («Моя вселенная»). Трек записан вместе с популярным корейским бой-бэндом BTS.

Любопытно, что в клипе две группы не встречаются вместе: если британцы находятся в кадре, то корейцы присутствуют в нем в виде голограмм и наоборот. Очевидно, к этому трюку авторам пришлось прибегнуть из-за пандемии, чтобы музыканты не встречались вместе. В таком же ключе был сделан совместный клип Селены Гомес и k-pop группы Blackpink, вышедший год назад.

Добавим, что My Universe — это сингл с нового альбома Coldplay под названием Music of the Spheres, который выйдет 15 октября. Это будет девятая студийная пластинка коллектива, выступающего с 1996 года. Что касается BTS, то ранее они выпускали клипы с такими западными исполнителями, как Ники Минаж и Холзи.

