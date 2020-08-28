Столкновение запада и востока: Селена Гомес снялась в клипе корейской поп-группы Blackpink

Что будет, если совместить популярную западную звезду и известную поп-группу с востока? Получится мороженое.

28 августа южнокорейский герл-бэнд Blackpink выпустил совместный клип с американской певицей Селеной Гомес. Музыкальное видео под название Ice Cream быстро выбилось в лидеры YouTube: за 9 часов его посмотрели боле 40 миллионов раз.

Ролик молодых звезд получился максимально цветастым и «сладким», со стразами и милыми зверушками — в общем, все то, что любят девочки. Интересный факт, но корейская группа никогда не встречалась с Селеной вживую, все их общение происходило только онлайн. Из-за пандемии красавицы не могли встретиться, поэтому снимали клип в разных концах света и на видео ни разу не показаны в одном кадре. При этом в интервью девушки говорят, что без ума от творчества друг друга, так что каждая из сторон, считай, поработала вместе со своим кумиром.

больше по теме Свыше 5 миллионов людей за сутки посмотрели, как Селена Гомес моет руки Певица приняла участие в челлендже и передала его другим артистам.

Ждем ответ от парней. Как вам идея, чтобы корейский бой-бэнд BTS, который постоянно соперничает с Blackpink в плане популярности, записал трек с бывшим возлюбленным Селены Гомес, Джастином Бибером?