Столкновение запада и востока: Селена Гомес снялась в клипе корейской поп-группы Blackpink

Что будет, если совместить популярную западную звезду и известную поп-группу с востока? Получится мороженое.
28 августа южнокорейский герл-бэнд Blackpink выпустил совместный клип с американской певицей Селеной Гомес. Музыкальное видео под название Ice Cream быстро выбилось в лидеры YouTube: за 9 часов его посмотрели боле 40 миллионов раз.
Ролик молодых звезд получился максимально цветастым и «сладким», со стразами и милыми зверушками — в общем, все то, что любят девочки. Интересный факт, но корейская группа никогда не встречалась с Селеной вживую, все их общение происходило только онлайн. Из-за пандемии красавицы не могли встретиться, поэтому снимали клип в разных концах света и на видео ни разу не показаны в одном кадре. При этом в интервью девушки говорят, что без ума от творчества друг друга, так что каждая из сторон, считай, поработала вместе со своим кумиром.
Ждем ответ от парней. Как вам идея, чтобы корейский бой-бэнд BTS, который постоянно соперничает с Blackpink в плане популярности, записал трек с бывшим возлюбленным Селены Гомес, Джастином Бибером?