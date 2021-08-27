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«Первый совместный»: Егор Крид записал трек вместе с отцом

Песня стала подарком на свадьбу старшей сестры артиста.

«Первый совместный»: Егор Крид записал трек вместе с отцом
Егор Крид. Фото: Global Look Press

Исполнитель Егор Крид разместил на личной странице в Instagram запись, в которой поделился своим новым музыкальным треком. Примечательно, что Крид спел вместе с отцом Николаем Булаткиным.

Егор признался, что хотел сделать старшей сестре особенный подарок. Поскольку летом этого года Полина сыграла свадьбу.

Музыкант решил исполнить песню о семье и любви. А помог в этом Егору его отец.

Напомним, ранее в шоу «Холостяк» Крид рассказывал о том, что у него очень музыкальная семья. Поэтому Николаю Булаткину не составило труда взять часть композиции на себя.

«Первый совместный трек с папой «Скоро весна» уже на всех музыкальных площадках! Душа, семья, любовь», — написал Крид в своем микроблоге.

Егор поделился не только песней, но и клипом на новый трек. В ролике были собраны кадры со свадьбы Полины.

Поклонники Егора Крида остались в восторге от новой песни исполнителя. Особенно композиция понравилась женской части фан-семьи музыканта:

«Егор, такой душевный трек, давно такое не слушала», «Это самое милое, что я когда-либо слышала», «Просто невероятный трек! Довел до слез!».

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