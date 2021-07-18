«Показал свое животное нутро»: Валя Карнавал ответила на слова Егора Крида о разбитом сердце

Блогер Валя Карнавал опубликовала в своем микроблоге новое видео, в котором обратилась к неизвестному мужчине с претензиями. Тиктокерша обвиняла его в трусости.

К слову, Валя не озвучила никаких конкретных имен. Однако поклонники знаменитости тут же догадались, кому могли быть посвящены такие слова.

Напомним, недавно исполнитель Егор Крид выпустил новый музыкальный альбом Pussy boy. В этой пластинке артист собрал композиции о несчастной любви и болезненном расставании. Экс-бойфренд певицы Нюши еще до премьеры треков стал публиковать в Stories личной страницы в Instagram грустные сообщения. Крид отметил, что его последняя любовь разила ему сердце.

«Прячу под маской лицо, как Кабал. Ты прячешь под маской себя — карнавал», — поет Егор в одной из песен новой пластинки.

Поклонники артиста обвинили Валю Карнавал в душевных страданиях Егора. А вскоре сама девушка опубликовала в Tik-Tok интересное видео.

«Показал свое животное нутро, трус», — заявила в ролике Карнавал.

Напомним, впервые Валю Карнавал увидели вместе с Егором Кридом в клипе на песню артиста «Девочка с картинки».

Смотрите также: