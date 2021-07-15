Spotify назвал самых популярных исполнителей у своих российских подписчиков

15 июля музыкальный потоковый сервис Spotify отметил ровно год присутствия в России и в честь этого события составил свой рейтинг самых популярных артистов у российских слушателей. Среди исполнителей-мужчин первое место занял рэпер Моршенштерн, среди женщин — инди-рок певица Алена Швец (она обошла даже Билли Айлиш и Ариану Гранде), а среди коллективов — корейская поп-группа BTS.

За Моргенштерном по рейтингу сольных исполнителей идут другие рэперы: Скриптонит, Кизару, ЛСП, Фараон, Слава Марлоу и прочие. А вот среди групп наблюдается уклон в рок-музыку. Хоть в самом верху стоят BTS и хип-хоп-дуэт Miyagi & Andy Panda, в нем также присутствуют «Король и Шут», «Пошлая Молли», «Порнофильмы», «Кино», «Нервы» и «Кис-кис». Что касается исполнительниц, то, кроме упомянутых выше, в топе присутствуют Дора, Zivert и Земфира.

Как передает ТАСС, топ-10 самых прослушиваемых треков в России возглавили отечественные исполнители:

Слава Марлоу — «Снова я напиваюсь»; Кизару — «Дежавю»; Моргенштерн — Cristal & Мoеt.

А среди самых популярных альбомов картина следующая:

Кизару — Born to trap; Miyagi & Andy Panda — Yamakasi; Mayot — Ghetto Garden.

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