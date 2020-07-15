Музыкальный сервис Spotify официально запущен в России

15 июля в России официально запустился музыкальный потоковый сервис Spotify. У его русскоязычной версии появилась собственная страница в Instagram, а приложение уже доступно для скачивания. Пользователям предложено более 50 миллионов треков бесплатно или по подписке. С продвижением в нашу страну западную компанию уже поздравили известные за рубежом отечественные звезды — группа Little Big.

Приложение предлагает пользователям подборки самых горячих новинок и признанных хитов, а также жанровые и тематические плейлисты. Теперь — и с треками российских исполнителей. Считается, что оно достаточно четко подстраивается под музыкальные вкусы человека. Также сервис поддерживает интеграцию со множеством других «коллег»: Instagram, Facebook, Android Car, Apple CarPlay, Tinder, Google Maps, Xbox и так далее.

больше по теме Роскачество сформировало топ-5 лучших музыкальных потоковых сервисов В разных операционных системах лидируют одни и те же приложения.

Добавим, что одновременно с Россией Spotify запускается на Украине, в Молдавии, Казахстане, Белоруссии и ряде других стран Восточной Европы.