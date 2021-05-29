«Когда-то испытанные эмоции останутся жить в таком формате»: Анастасия Решетова выпустила песню о расставании

В одной из последних публикаций личного микроблога бывшей девушки шоумена Тимати — Анастасии Решетовой — появились первые кадры ее нового клипа на песню «Без него».

Модель призналась, что захотела рассказать о своих переживаниях через музыку. Несмотря на то, что молодая мамочка уверена, что отпустила прошлое и простила своего экс-возлюбленного, она написала песню о расставании.

«Пока вы качаете и слушаете трек «Без него», я готовлю первый масштабный клип, где я участвую уже в качестве исполнителя. Я долго думала, выпускать эту работу или нет, ведь для меня та история уже давно закончена. Но решила, что пусть уже когда-то испытанные эмоции останутся жить в таком формате, формате музыкального творчества. Я безумно счастлива, что эти ноты, строки откликаются в ваших сердцах. Ведь для этого нам и нужна музыка», — такое сообщение Анастасия оставила своим поклонникам.

Фанаты в свою очередь стали снимать небольшие ролики под песню модели и публиковать их в Stories личных профилей.

«Ни одна из тех роз не сравнится с тобой», «Переехала розу. Как символично!», «Ты заслуживаешь еще больше, чем было!», «Да, надо было обязательно розу переехать», — поддержали Решетову некоторые ее подписчики.

Однако были и те, кто напомнил знаменитости о ее словах не начинать карьеру певицы:

«Настя в марте: «Я не собираюсь продолжать путь певицы…». Настя в мае: «Без него»».

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