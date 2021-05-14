«Произошли такие вещи, о которых я и помыслить не могла»: Решетова озвучила причины расставания с Тимати

Модель заявила, что у нее были нездоровые отношения с отцом ее единственного сына Ратмира.

Бывшая избранница рэпера Тимати, который сейчас ищут суженую в проекте ТНТ «Холостяк» Анастасия Решетова решилась на откровенное признание об отношениях со знаменитостью.

Анастасия рассказала, что все начало рушиться после рождения их с Тимати сына Ратмира.

«Произошли такие вещи, о которых я и помыслить не могла. Оказалось, до сих пор я была наивной дурой, такой, как в подростковом возрасте. Не хочу вдаваться в подробности, но мне было очень тяжело. Несколько моментов полностью сломали мою картину идеальной жизни», — поделилась модель.

По словам Анастасии Решетовой, она с ужасом поняла, что их отношения с Тимати стали нездоровыми и подходят к своему завершению. Порвав с музыкантом, она испытала чувство облегчения, поскольку избавилась не только от постоянных скандалов, но и от тотального контроля.

«Было сделано столько боли друг другу! Предательства повторялись. Когда мы расстались, я поняла, что это к лучшему. У меня как будто отлегло от сердца, открылось второе дыхание, я перестала бояться, перевернула страницу. Ощущение такое, как будто я ушла от отца», — высказалась Анастасия Решетова в фильме «Мой монолог» на YouTube.

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