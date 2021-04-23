Тилль Линдеманн перепел советскую военную песню на русском языке

22 апреля лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн выпустил клип, в котором спел на русском языке. Всемирно известный музыкант записал кавер на песню «Любимый город в синей дымке тает», которая звучала в советском фильме «Истребители». Новая версия композиции стала саундтреком к новому фильму Тимура Бекмамбетова «Девятаев».

Напомним, речь идет о картине, которая восхваляет подвиг Героя СССР Михаила Девятаева, который вместе с группой военнопленных сбежал из немецкого концлагеря на угнанном самолете. Главного героя сыграл Павел Прилучный. Выход фильма в кинотеатрах намечен на 29 апреля.

Кадры с воздушными боями из этой киноленты вошли и в клип Линдеманна. Сам певец предстал в музыкальном видео в необычном для себя образе советского эстрадного исполнителя. Также его можно увидеть за штурвалом самолета.

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«Тилль сам пришел ко мне с предложением исполнить эту песню! — рассказал Бекмамбетов «Комсомольской правде». — Думаю, потому, что он вырос в городе Росток, который находился в ГДР. Потому что у него отец много времени проводил в Советском Союзе, путешествовал, был писателем. Потому что сам Тилль был пионером. Потому что эту песню ему в детстве пела мама… И вот он через знакомых узнал, что я снимаю фильм про Девятаева, а «Любимый город» будет лейтмотивом этой картины».

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