Не хуже Шатунова: Сергей Бурунов спел с Монеточкой «Белые розы»

Актер Сергей Бурунов и певица Лиза Монеточка так подружились на съемках комедии «Родные» (они играют сурового отца и дочь-подростка), что решили спеть вместе. Об этом они объявили в начале совместного клипа, который вышел в YouTube 10 февраля. Артисты из разных поколений перепели бессмертный хит Юры Шатунова «Белые розы» — эта песня стала саундтреком к вышеупомянутому фильму.

В черно-белом клипе Монеточка изобразила поп-певицу из 90-х, меняющую образы один за другим, а Бурунов сыграл бездомного, который восхищается звездой, замерзая на улице. Обе знаменитости исполнили по куплету и припеву, а под конец слились в дуэте. И если с манерой пения Лизы все давно понятно, то Сергей удивил поклонников своим высоким и приятным голосом.

«Никогда бы не подумала, что у Сергея Бурунова такой сладкий голос. Он поет лучше, чем большинство «звезд» нашей эстрады», «Круче Шатунова, чесслово», «Надеюсь, в стримингах трэк появится тоже», — пишут зрители. «Вообще так получилось, что в «Родных» я много пою. Когда посмотрите фильм, а премьера уже 11.02, услышите», — написал Бурунов в Instagram.

Известно, что клип снял Жора Крыжовников, выступивший автором сценария грядущей комедии.

Напомним, что Сергей Бурунов исполнил роль мужчины, который всю жизнь мечтал выступить на Грушинском фестивале и, наконец, решился поехать туда, посадив в машину всю свою семью. Монеточка сыграла его дочь, которая хочет стать певицей, но отношения с родителем у нее из-за разности поколений, мягко говоря, натянутые.

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