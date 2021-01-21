Олег Газманов смонтировал народный клип на свой хит «Белый снег»

21 января Олег Газманов объявил, что вечером этого дня в Сети появится его новый клип, который является народным. Речь идет о песне «Белый снег». В 19:00 в YouTube состоится премьера музыкального видео на нее, отрывки для которого артисту присылали его поклонники.

Задача была спеть песню под «минус» и прислать ролик с собственным исполнением артисту. Это значит, что в итоговом клипе будут голоса не только Газманова, но и его фанатов. Певец отметил, что видео пришло очень много, и, конечно же, не все работы удалось использовать. Однако девять участников флешмоба и два коллектива все-таки «пробились» в финальное видео.

Напомним, что песня «Белый снег» вышла на альбоме Газманова «Мои ясные дни» в начале 2000-х, и с тех пор стала народным хитом и популярным треком в караоке.

Добавим, что новогодние каникулы 69-летний Олег Михайлович провел на Карибах, где не только загорал, но и поддерживал свою фигуру в форме с помощью физических упражнений.

Смотрите также: