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Олег Газманов смонтировал народный клип на свой хит «Белый снег»

Видео состоит из роликов, присланных поющими поклонниками.

Олег Газманов смонтировал народный клип на свой хит «Белый снег»
Олег Газманов собрал народный клип на свою песню. Фото: Global Look Press

21 января Олег Газманов объявил, что вечером этого дня в Сети появится его новый клип, который является народным. Речь идет о песне «Белый снег». В 19:00 в YouTube состоится премьера музыкального видео на нее, отрывки для которого артисту присылали его поклонники.

Задача была спеть песню под «минус» и прислать ролик с собственным исполнением артисту. Это значит, что в итоговом клипе будут голоса не только Газманова, но и его фанатов. Певец отметил, что видео пришло очень много, и, конечно же, не все работы удалось использовать. Однако девять участников флешмоба и два коллектива все-таки «пробились» в финальное видео.

Напомним, что песня «Белый снег» вышла на альбоме Газманова «Мои ясные дни» в начале 2000-х, и с тех пор стала народным хитом и популярным треком в караоке.

Добавим, что новогодние каникулы 69-летний Олег Михайлович провел на Карибах, где не только загорал, но и поддерживал свою фигуру в форме с помощью физических упражнений.

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