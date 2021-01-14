«Я в шаге от мечты»: Виталий Гогунский рассказал о песне, с которой начнет музыкальную карьеру

Виталий Гогунский, прославившийся ролью Кузи в сериале «Универ», признался, что изначально приехал в Москву, чтобы стать певцом. Даже учась во ВГИКе, будущий артист не видел себя актером, а ощущал именно музыкантом. Одним из его первых творческих проектов было написание музыки к фильму «Прощайте, доктор Фрейд». Но потом случился Кузя, который оказался очень успешным персонажем.

Спустя годы Виталий хочет все-таки реализовать свою мечту и добиться признания как музыкант. Об этом он рассказал в интервью YouTube-шоу «Алена, блин!».

«Я хочу радовать людей. Мне хочется, чтобы музыка была веселая, танцевальная. Есть и лирические песни, я — романтик», — приоткрыл Гогунский свои творческие планы.

Актер рассказал, что поет с 5 лет. В молодости на одном из кастингов он встретился с Егором Дружининым, и тот посоветовал ему еще подучиться. И лишь год назад, по личным ощущениям, Виталий понял, что действительно научился петь.

«Я в шаге от мечты. Есть песня, я уже год ее пишу, работаю над ней вместе с большим количеством талантливейших людей. Я уверен, что она скоро появится, и все услышат уже в этом году — песня «Ягуар», с которой я хочу стартовать, — поделился 42-летний артист. — Она про любовь. Это, скажем так, гимн 30-летних. Про кризис среднего возраста и про то, что каждый человек хочет остаться ребенком».

Гогунский признался, что его музой на данном этапе является дочь Милана, для которой он хочет быть и примером в музыке, и опорой в жизни. Однако, к сожалению, актер в данный момент не общается с наследницей из-за недопонимания с бывшей женой, что переживает довольно тяжело.

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