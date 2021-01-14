«Это подстава подстав»: Виталий Гогунский объяснил, почему не платит алименты на дочь

Звезда «Универа» Виталий Гогунский прокомментировал слова своей бывшей жены Ирины Маирко о том, что он не видится с их дочерью Миланой и не платит алименты. 42-летний мужчина стал гостем YouTube-шоу «Алена, блин» и сделал там ряд заявлений.

«Я действительно не плачу алименты, — признался он. — Но у нас есть договоренность, и поэтому для меня то, что говорится, — это подстава подстав».

Виталий сказал, что не считает нужным раскрывать тайны семейной жизни, но ведущая шоу уговорила его прояснить ситуацию.

«Так получилось, что я от большой любви раскрутил дочь. Вначале вывел Милану на сцену «Один в один», она сама попросила. <…> Конечно, это было фееричное выступление, и я понял, что ребенком надо заниматься. И как раз Алла Борисовна (Пугачева. — Прим. авт.) открывала свою школу…»

Гогунский поделился, что его дочь, действительно, очень творческий ребенок, постоянно поет и сочиняет песни. И он продвигал ее не из амбиций продюсера, а просто потому что видел, как это нравится его малышке. Он стал снимать для Миланы клипы, которые набирали миллионы просмотров в YouTube. Но когда этот проект стал приносить деньги, по словам Виталия, папа-продюсер «стал резко не нужен».

«У меня свое мнение. Зайдите в Инстаграм дочки — там телемагазин какой-то. Там просто ребенка превращают в золотую антилопу. Я не против заработка, я сам с 12 лет уже пошел на работу. Просто не это основное», — сказал актер.

У него было свое видение на то, какие песни должна петь дочь (к примеру, «Крылатые качели»), но мама с Миланой ушли в сторону хайпа и быстрого заработка. По словам Виталия, Ирина после расставания заблокировала его в своем телефоне и телефоне дочери. Он же при этом оставил семье все, что имел: квартиру в Москве и созданный им бизнес, приносящий внушительный пассивный доход.

По мнению актера, после таких уступок об алиментах даже стыдно говорить. К тому же, он отметил, что бывшая жена даже не подавала на него в суд. В виду всего этого для него странно слышать обвинения о том, что он не заботится о собственной дочери.

Напомним, у Гогунского с Маирко была долгая и трудная история отношений. В 2017 году они поженились, чтобы воспитывать вместе общую дочь, но этот брак продержался всего два года. По словам Виталия, у него не было взаимопонимания с женой.

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