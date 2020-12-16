«Яндекс.Музыка» назвала самых прослушиваемых исполнителей 2020 года

Сервис «Яндекс.Музыка» подвел итоги 2020 года по прослушиваниям. Лучшей отечественной певицей названа Zivert, а среди мужчин пальму первенства взял рэпер Моргенштерн. Среди российских групп лидируют Artik & Asti, они же забрали себе первое место в категориях «Альбом года» («7 (Part 2)») и «Трек года» («Девочка, танцуй»). А вот «Прорывом года» назвали поющего блогера Клаву Коку.

Отдельный рейтинг у зарубежных артистов. Здесь лучшими признаны Билли Айлиш и The Weeknd, у которого также лучшие трек (Blinding Lights) и альбом (After Hours). На удивление, лучшей иностранной группой признана Rammstein, а не корейские BTS, как можно было предположить, исходя из их бешеной популярности в мире.

больше по теме «СберЗвук» составил свой топ самых популярных артистов 2020 года Самым прослушиваемым на сервисе оказался Моргенштерн.

Также «Яндекс» назвал самые популярные песни по сезонам года. Зимой это была «Любимка» от Niletto, весной все плясали под Uno от Little Big, летом — под Cadillac от Элджея и Моргенштерна, а осенью лидировала «Юность» от группы Dabro.

Кстати, рэпера Басту в рейтинге назвали «Лидером по лайкам», а певицу Zivert — самым популярным исполнителем в дороге.

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