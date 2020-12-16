«Яндекс.Музыка» назвала самых прослушиваемых исполнителей 2020 года

Сервис «Яндекс.Музыка» подвел итоги 2020 года по прослушиваниям. Лучшей отечественной певицей названа Zivert, а среди мужчин пальму первенства взял рэпер Моргенштерн. Среди российских групп лидируют Artik & Asti, они же забрали себе первое место в категориях «Альбом года» («7 (Part 2)») и «Трек года» («Девочка, танцуй»). А вот «Прорывом года» назвали поющего блогера Клаву Коку.
Отдельный рейтинг у зарубежных артистов. Здесь лучшими признаны Билли Айлиш и The Weeknd, у которого также лучшие трек (Blinding Lights) и альбом (After Hours). На удивление, лучшей иностранной группой признана Rammstein, а не корейские BTS, как можно было предположить, исходя из их бешеной популярности в мире.
Также «Яндекс» назвал самые популярные песни по сезонам года. Зимой это была «Любимка» от Niletto, весной все плясали под Uno от Little Big, летом — под Cadillac от Элджея и Моргенштерна, а осенью лидировала «Юность» от группы Dabro.
Кстати, рэпера Басту в рейтинге назвали «Лидером по лайкам», а певицу Zivert — самым популярным исполнителем в дороге.
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