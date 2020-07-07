Новый мировой лидер: корейская группа BTS побила рекорд певицы Адель в iTunes

Мегапопулярный во всем мире корейский бой-бэнд BTS празднует новую победу. Песня красавчиков из Сеула под название Black Swan, вышедшая в этом году, побила рекорд британской певицы Адель и ее композиции Hello.

Как передает Forbes, в минувшее воскресенье хит корейцев выбился на первые места в чартах iTunes в 103 странах. У Адель был результат в 102 страны, она удерживала это достижение пять лет.

Своей новой победой певцы обязаны огромной армией своих поклонниц, которые так и называют себя Army. Девушки провели широкую кампанию в соцсетях по рекламе новой песни, умоляя всех купить этот трек в iTunes, чем и возвели Black Swan на такие высокие позиции. Теперь это самая продаваемая музыкальная композиция в Непале, Зимбабве и Кабо-Верде, которая стала той самой заветной 103-й страной.

Достигнув нового рекорда, ARMY отметили его акцией BTS World Domination в Twitter, быстро сделав ее самым популярным трендом в этой социальной сети. Если честно, влияние фанаток корейской группы на интернет уже начинает пугать.

Добавим, что клип на песню Black Swan появился в YouTube в начале марта 2020 года и с тех пор набрал более 121 миллиона просмотров.