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«Еще и денежный приз дают»: Леонид Агутин вышел в финал «американской Песни года»

Его альбом на испанском языке популярен на западе.

«Еще и денежный приз дают»: Леонид Агутин вышел в финал «американской Песни года»
Имя Леонида Агутина все чаще звучит за океаном. Фото: globallookpress.com

Леонид Агутин продолжает завоевывать западную аудиторию. За новостью о том, что он претендует сразу на несколько статуэток «Грэмми», пришла другая: композиция Just a Rainy Day с его испаноязычного альбома 2020 года La Vida Cosmopolita! вышла в финал 25-го международного конкурса авторов песен и композиторов USA Songwriting Competition. Трек претендует на победу сразу в двух номинациях.

Музыку этой песни написал Агутин, слова — его иностранный коллега Алекс Сино. В записи принимал участие американский гитарист-виртуоз Ал Ди Меола.

«Мы с Алексом, как авторы, окрестили этот фестиваль «американской Песней года», — написал Леонид в Instagram. — Гран-при получают три артиста из любой номинации. Такая вот система. За Гран-при еще и денежный приз дают. Но это я уже наглею в своих фантазиях».

В комментариях Агутина поддержали певица Валерия, Валерий Сюткин, Стас Костюшкин и актер Виктор Добронравов. Teleprogramma.pro тоже желает Леониду Николаевичу победы. Его музыка этого заслуживает!

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