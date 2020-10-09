Знай наших!: Леонид Агутин претендует сразу на пять статуэток «Грэмми»

В 2020 году у музыканта вышел зажигательный испаноязычный альбом La Vida Cosmopolita.

В России мало музыкантов, способных покорить премию «Грэмми», скажете вы. А как же Леонид Агутин?

8 октября отечественный певец похвастался в Facebook, что его альбом (правда, на испанском языке) La Vida Cosmopolita выдвинут на именитую премию аж в пяти номинациях. Пластинка с 11 песнями вышла в марте 2020 года. Она явилась логичным продолжением релиза Агутина Cosmopolitan Life 2005 года. Участие в ее создании приняли представители Кубы, Колумбии, Венесуэлы, Пуэрто-Рико, Никарагуа, Аргентины и США.

Друзья, альбом La Vida Cosmopolita выдвинут на Гремми в пяти номинациях! Опубликовано Леонидом Агутиным Четверг, 8 октября 2020 г.

Итак, новая работа россиянина поборется за награды «Лучший альбом года» и «Лучший латинский поп-альбом», песня Just A Rainy Day может стать победителем в номинациях «Лучший дуэт» и «Лучшая аранжировка», а клип на трек Funky Cha того и гляди станет «Лучшим видео».

Голосование за попадание в шорт-лист премии пройдет 7 декабря. Пожелаем Леониду удачи — пусть заберет домой все пять статуэток! А пока танцуем под зажигательный клип Funky Cha.