Little Big сняли рождественский клип про ненависть к 2020 году

6 ноября популярная рейв-группа Little Big порадовала поклонников новым провокационным клипом. К сожалению, видео нельзя ни показать, ни даже объявить его название, так как буквально в каждом его элементе кроется пошлость. Музыканты сочинили своеобразный «гимн ненависти» 2020 году и откровенно послали его куда подальше, а именно произвести некоторые манипуляции с мужским половым органом.

Ролик и песня выполнены в духе рождественских хитов. Сами артисты появились в цветных свитерах у елки, что напрямую отсылает зрителей к новогодним праздникам. Различные элементы клипа намекают на коронавирус, пожары, отравления, теракты и митинги. Музыканты при этом радуются им как дети новогодним подаркам.

Кроме участников Little Big, в клипе появились Александр Гудков, Данила Поперечный, Юрий и Анна Музыченко, а также западные звезды, подключившиеся по видеочату: Оливер Три, Томми Кэш и другие. Роль веселого Санта-Калуса, который принес «прекрасные» подарки, сыграл Гарик Харламов. А вот диджея группы Сергея Макарова что-то ни в ролике, ни в списке его создателей не видно…

Стоит отметит, что артистам из этого видео есть за что ненавидеть текущий год. У Little Big сорвалось выступление на «Евровидении», а Харламов развелся. В конце клипа взрывается атомная бомба и появляется надпись на английском: «Никогда не забывайте 2020-й. Никогда не повторяйте 2020-й».

Очевидно, российская группа рассчитывает на то, что это видео будет крутиться в конце года в домах по всему миру. Оно максимально интернациональное и отражает популярным мем о том, что текущий год — это практически конец света. Правда, в присутствии детей такой ролик вряд ли можно запустить на компьютере.