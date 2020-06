«2020 год становится все хуже»: художник показал Звезду смерти, приближающуюся к Земле

В Сети уже появилось много шуток и мемов про 2020 год в духе «хуже уже быть не может». Некоторые пользователи иронизируют, что человечеству не хватает только высадки инопланетных захватчиков.

Но, пожалуй, самую оригинальную шутку выдал создатель визуальных спецэффектов Аарон Рабиновиц, который работал на спин-оффом «Улицы Сезам». 9 июня он выложил в Twitter короткий ролик, на котором запечатлен мирный современный город, но потом камера поворачивается, и перед зрителями предстает Звезда смерти из киновселенной «Звездных войн», раскинувшаяся на полнеба. Фанаты космической саги знают, что появление этого легендарного космического корабля рядом с планетой предзнаменует ее полное уничтожение.

2020 just keeps getting worse and worse. pic.twitter.com/cy34cYL7PZ

— Aharon Rabinowitz (@ABAOProductions) June 9, 2020