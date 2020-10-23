«Тиктокеры старые снова сделали суперхит»: Тимати, Джиган и Крид выпустили новую песню

Никаких откровений не последовало — это снова трек про жизнь богачей.

В ночь на 23 октября рэперы Тимати, Джиган и Егор Крид выпустили новую совместную песню под названием Rolls Royce. Как и предполагалось, их неожиданное воссоединение в клипе «Звездопад» было всего лишь разминкой, эдаким заявлением публике: «Мы снова вместе, ждите что-то очень крутое!» Возможно, речь шла об одном треке про элитный автомобиль, а может быть, звезды готовят целую серию совместных релизов.

В новой песне припев остался за Тимати, а у Джигана и Крида — по полноценному куплету. Рэперы читают о своем богатстве, безграничном хайпе и о том, как деньги помогают им покорить любую девушку, даже ту, у которой уже есть парень.

Очевидно, в ближайшем будущем стоит ждать клипа на этот трек. В Instagram у Тимати есть короткий ролик, как все трое едут на кабриолете по ночной Москве и напевают строчки припева.

«Че за тиктокеры старые снова сделали суперхит?» — иронично прокомментировал это видео Егор Крид.

Добавим, что скоро ожидается выход сольного альбома Тимати. Рэпер не выпускал пластинок с 2016 года.