Егор Крид помирился с Тимати ради нового дорогого клипа

16 октября в Сети появился новый клип Тимати «Звездопад». У зрителей при просмотре данного ролика сложится впечатление, что все звезды «золотого состава» музыкального лейбла Black Star (ну, кроме L’One) собрались вместе, только они уже перестали быть артистами этого творческого объединения.

Видео начинается с того, что Тимати вдруг решает позвонить Криду, с которым расстался со скандалом. Егор вначале не берет трубку, а потом отказывается, выслушав предложение бывшего товарища о съемке совместного клипа. Но Тимура это не останавливает, ведь музыка уже началась.

В клипе Крид спит с тигром, швыряется деньгами, одевает розовую шубу, стреляет в зрителей из автомата, упоминает коронавирус, а самое главное — читает партию Тимати. Помимо него появляется Джиган, штудирующий книгу «Путь к исправлению», а также рэперы ST, Гуф и Моргенштерн. В общем, Тимати удалось собрать в одну обойму всех самых хайповых хип-хоп артистов 2020 года. А из-за количества рекламы в ролике, вопрос, как ему это удалось, даже не возникает.

Любопытна другая тенденция: российские рэперы ссорятся, поливают друг друга грязью, попадают в скандалы, а потом получают еще больше денег, когда признают, что были неправы.