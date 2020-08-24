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Ведущий шоу «Маска» выпустил клип о том, как исполняются желания

31-летний Вячеслав Макаров мечтает о карьере популярного певца.

Ведущий шоу «Маска» выпустил клип о том, как исполняются желания
Вячеслав Макаров. Фото: instagram.com/vyacheslav_star/

Шоумен Вячеслав Макаров после юмористических программ и должности ведущего «Маски» на НТВ упорно рвется к карьере певца. На днях бывший кавээнщик выпустил песню «Счастье есть», которая стала саундтреком к новому одноименному сериалу. А 23 августа эта композиция обзавелась полноценным клипом.

По сюжету ролика Вячеслав работает простым служащим в фирме, которая исполняет желания людей. Но сам он несчастен, так как мечтает о карьере певца. В итоге добрый волшебник сам загадывает желание и становится певцом, а первыми на его концерт приходят те, кому он ранее помог. В самой композиции поется о том, что каждый человек должен поверить в свою мечту и незамедлительно начать путь к ее осуществлению.

Своей песней Макаров буквально программирует себя на достижение успеха. Посмотрим, действительно ли звезда телешоу может покорить хит-парады. Хотя Ольга Бузова уже создала такой прецедент.

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