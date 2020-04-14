«Без Яйца и все строго засекречено»: мы подсмотрели, как снимают шоу «Маска» в условиях карантина

На телеканале НТВ уже несколько недель идет развлекательное шоу «Маска», бьющее все рейтинги популярности. Ведущий Вячеслав Макаров дал эксклюзивное интервью Teleprogramma.pro.

Героями этой передачи являются знаменитости, которые скрываются под костюмами животных или других занятных персонажей. Каждую неделю звездное жюри в составе Филиппа Киркорова, Валерии, Гарика Мартиросяна, Тимура Родригеса и Регины Тодоренко прощается с одним из конкурсантов, после чего тот снимает маску.

Сейчас в гонке участвуют Панда, Лев, Волк, Олень и Попугай. (На днях с дистанции сошел участник Яйцо). Не за горами финал, где будут сделаны все ставки и сброшены маски.

Генератором хорошего настроения на этом проекте выступает ведущий – певец и участник знаменитой команды КВН «Сборная Камызякского края» Вячеслав Макаров. В интервью Teleprogramma.pro он рассказал о съемках шоу в условиях карантина, сомнениях Регины Тодоренко и архетипах Карла Юнга.

Как создаются костюмы для шоу

— Вячеслав, расскажите, пожалуйста, как создавались костюмы для шоу?

— Все костюмы разрабатывались дизайнерами и костюмерами. Артистам предлагали выбрать персонажей, которые им наиболее близки. С каждого из них снимали мерки, и под комплекцию человека шился наряд. Костюмы созданы по франшизe The Masked Singer.

Ведь изначально это шоу появилось в Южной Корее, а потом было адаптировано под наших зрителей. Также существуют британский, немецкий и испанский форматы проекта. Но некоторые наряды сделаны исключительно в русской версии, и их больше нигде нет.

— Как удается сохранять секретность на съемках?

— Даже сами участники проекта не знают, кто находится под другими масками. Когда артисты приезжают в съемочный павильон, они выходят из машин в масках и толстовках. А затем каждый проходит в свою гримерку.

Поскольку павильон большой, то артисты не пересекаются. Если они и видят друг друга, то уже только в концертных костюмах. Все строго засекречено.

С артистами постоянно находится администратор, который контролирует процесс.

Все участники подписали договор о неразглашении. С нарушивших его взимается штраф, иначе вся интрига пропадает.

— Неужели участникам проекта и вправду нельзя рассказывать обо всем мужьям и женам? Регина Тодоренко в одной из передач пошутила, что за маской Панды может скрываться ее муж Влад Топалов. Но она об этом ничего не знает. Кто-то же считает, что внутри костюма находится Сергей Лазарев…

— Безусловно, нельзя. Надеюсь, что все соблюдают это правило. Что касается Панды, то пока мы не выясняли, кто находится внутри костюма: Сергей Лазарев, Влад Топалов или еще кто-то другой. Информации нет ни у кого. Может быть, Влад действительно скрывает от Регины правду? Мы узнаем об этом чуть позже.

Специальные компьютерные технологии

— После выступления артисты говорят измененным голосом. Как это получается?

— Это все специальные звуковые технологии. Когда артист начинает говорить в микрофон, его голос видоизменяется и получается либо повышение, либо понижение тональности. В зависимости от высоты звука, голос приобретает разный тембральный окрас.

— Как вообще снимается передача? Проект был отснят заранее или снимается за несколько дней до выхода в эфир?

— Шоу создается практически в онлайн-режиме. Каждый выпуск снимается раз в неделю. Допустим, съемки проходят в среду-четверг, а в воскресенье передача уже выходит в эфир.

Как на шоу повлиял коронавирус

— Как осуществляются съемки проекта в условиях карантина?

— В зале отсутствуют зрители, поэтому съемки проходят в павильоне, где присутствуют только участники и жюри. Конечно, немного не хватает атмосферы накала и зрительской энергии.

Но мы постарались сделать так, чтобы зритель, находящийся по ту сторону экрана, почувствовал драйв, энергетику и все то, что мы вкладывали в это шоу. Но мы существуем в предложенных обстоятельствах и стараемся делать это максимально честно.

— А вы думали о том, что название шоу так ярко отображает действительность? Сейчас без маски даже в магазин нельзя зайти…

— Проект в какой-то мере оказался пророческим. Никто и не мог предположить, что его название пересечется с реальной жизнью. Мы тоже удивились этому точному попаданию, но это случайное совпадение.

— А вы сами запаслись защитными масками?

— У меня есть многоразовая маска, больше сделанная из подручных средств. В любом случае хоть какая-то защита.

— Что бы вы вообще посоветовали людям, находящимся на карантине?

— Это идеальное время, чтобы взяться за то, на что раньше не хватало времени. Заняться самообразованием, прочесть какие-то лекции, посмотреть необходимые курсы. Кто-то планировал начать учить иностранный язык. Сейчас для этого появились все возможности. Ну, и конечно, можно посмотреть какие-то сериалы и фильмы. Впитывайте информацию и прокачивайте себя.

— Вернемся к шоу. А сами вы какую маску согласились бы примерить?

— Возможно, это была бы маска Волка. Потому что это самый удобный костюм, в котором можно двигаться и проявлять какие-то свои хореографические способности.

Любимый фильм — «Мулен руж»

— Вы посоветовали зрителям смотреть фильмы. А какой у вас вообще любимый фильм?

— У меня их много. Все зависит от настроения. Но один из самых любимых – это «Мулен руж» с Николь Кидман и Юэном Макгрегором. Мои вкусовые предпочтения не меняются на протяжении многих лет.

— Вам, кстати, какие персонажи больше нравятся: положительные или отрицательные?

— Сложно сказать. Скорее, положительные. Но иногда многие мудрые вещи можно услышать от отрицательных персонажей.

— А фильм «Джокер» понравился? Там ведь тоже фигурируют маски – клоунские…

— В целом, да. Самое главное, что фильм вызвал эмоции и бурю обсуждений на определенную тему. «Джокер» — это именно тот фильм, который заставляет задуматься над многими вещами. И после его выхода возникло немало версий и парадигм.

О фортуне

— Как вы думаете, в этом мире лучше оставаться собой или все же носить маску? Ведь иногда для достижения успеха нужно притвориться кем-то другим…

— Мы каждый раз надеваем маски. С родителями играем одну роль, с начальником – другую, когда выходим на публику, в нас открываются совершенно другие качества.

Безусловно, в любой ипостаси мы находимся под маской, но человеку нужно сохранить искренность того, что он делает. И если есть доля лицемерия и вранья, то зритель это не увидит, а почувствует.

Бывает, что вроде бы артист великолепен, но зритель подсознательно не принимает его. В какой роли ты бы не находился, главное – верить в то, что ты делаешь и быть искренним.

— У меня почему-то складывается ощущение, что вы – любимчик Фортуны… И вам в жизни все давалось легко.

— Нет. Я не могу себя так назвать. Каждому из нас многое достается кровью и потом. И я в этом смысле не исключение.

Главное – делать, работать и не останавливаться на достигнутом. Остальное все приложится. Так что я никуда не попадал случайно. Только труд, упорство и работа над собой принесут результат.