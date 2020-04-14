«Без Яйца и все строго засекречено»: мы подсмотрели, как снимают шоу «Маска» в условиях карантина

Героями этой передачи являются знаменитости, которые скрываются под костюмами животных или других занятных персонажей. Каждую неделю звездное жюри в составе Филиппа Киркорова, Валерии, Гарика Мартиросяна, Тимура Родригеса и Регины Тодоренко прощается с одним из конкурсантов, после чего тот снимает маску.
Сейчас в гонке участвуют Панда, Лев, Волк, Олень и Попугай. (На днях с дистанции сошел участник Яйцо). Не за горами финал, где будут сделаны все ставки и сброшены маски.
Генератором хорошего настроения на этом проекте выступает ведущий – певец и участник знаменитой команды КВН «Сборная Камызякского края» Вячеслав Макаров. В интервью Teleprogramma.pro он рассказал о съемках шоу в условиях карантина, сомнениях Регины Тодоренко и архетипах Карла Юнга.
Как создаются костюмы для шоу
— Вячеслав, расскажите, пожалуйста, как создавались костюмы для шоу?
— Все костюмы разрабатывались дизайнерами и костюмерами. Артистам предлагали выбрать персонажей, которые им наиболее близки. С каждого из них снимали мерки, и под комплекцию человека шился наряд. Костюмы созданы по франшизe The Masked Singer.
Ведь изначально это шоу появилось в Южной Корее, а потом было адаптировано под наших зрителей. Также существуют британский, немецкий и испанский форматы проекта. Но некоторые наряды сделаны исключительно в русской версии, и их больше нигде нет.
— Как удается сохранять секретность на съемках?
— Даже сами участники проекта не знают, кто находится под другими масками. Когда артисты приезжают в съемочный павильон, они выходят из машин в масках и толстовках. А затем каждый проходит в свою гримерку.
Поскольку павильон большой, то артисты не пересекаются. Если они и видят друг друга, то уже только в концертных костюмах. Все строго засекречено.
С артистами постоянно находится администратор, который контролирует процесс.
Все участники подписали договор о неразглашении. С нарушивших его взимается штраф, иначе вся интрига пропадает.
— Неужели участникам проекта и вправду нельзя рассказывать обо всем мужьям и женам? Регина Тодоренко в одной из передач пошутила, что за маской Панды может скрываться ее муж Влад Топалов. Но она об этом ничего не знает. Кто-то же считает, что внутри костюма находится Сергей Лазарев…
— Безусловно, нельзя. Надеюсь, что все соблюдают это правило. Что касается Панды, то пока мы не выясняли, кто находится внутри костюма: Сергей Лазарев, Влад Топалов или еще кто-то другой. Информации нет ни у кого. Может быть, Влад действительно скрывает от Регины правду? Мы узнаем об этом чуть позже.
Специальные компьютерные технологии
— После выступления артисты говорят измененным голосом. Как это получается?
— Это все специальные звуковые технологии. Когда артист начинает говорить в микрофон, его голос видоизменяется и получается либо повышение, либо понижение тональности. В зависимости от высоты звука, голос приобретает разный тембральный окрас.
— Как вообще снимается передача? Проект был отснят заранее или снимается за несколько дней до выхода в эфир?
— Шоу создается практически в онлайн-режиме. Каждый выпуск снимается раз в неделю. Допустим, съемки проходят в среду-четверг, а в воскресенье передача уже выходит в эфир.
Как на шоу повлиял коронавирус
— Как осуществляются съемки проекта в условиях карантина?
— В зале отсутствуют зрители, поэтому съемки проходят в павильоне, где присутствуют только участники и жюри. Конечно, немного не хватает атмосферы накала и зрительской энергии.
Но мы постарались сделать так, чтобы зритель, находящийся по ту сторону экрана, почувствовал драйв, энергетику и все то, что мы вкладывали в это шоу. Но мы существуем в предложенных обстоятельствах и стараемся делать это максимально честно.
— А вы думали о том, что название шоу так ярко отображает действительность? Сейчас без маски даже в магазин нельзя зайти…
— Проект в какой-то мере оказался пророческим. Никто и не мог предположить, что его название пересечется с реальной жизнью. Мы тоже удивились этому точному попаданию, но это случайное совпадение.
— А вы сами запаслись защитными масками?
— У меня есть многоразовая маска, больше сделанная из подручных средств. В любом случае хоть какая-то защита.
— Что бы вы вообще посоветовали людям, находящимся на карантине?
— Это идеальное время, чтобы взяться за то, на что раньше не хватало времени. Заняться самообразованием, прочесть какие-то лекции, посмотреть необходимые курсы. Кто-то планировал начать учить иностранный язык. Сейчас для этого появились все возможности. Ну, и конечно, можно посмотреть какие-то сериалы и фильмы. Впитывайте информацию и прокачивайте себя.
— Вернемся к шоу. А сами вы какую маску согласились бы примерить?
— Возможно, это была бы маска Волка. Потому что это самый удобный костюм, в котором можно двигаться и проявлять какие-то свои хореографические способности.
Любимый фильм — «Мулен руж»
— Вы посоветовали зрителям смотреть фильмы. А какой у вас вообще любимый фильм?
— У меня их много. Все зависит от настроения. Но один из самых любимых – это «Мулен руж» с Николь Кидман и Юэном Макгрегором. Мои вкусовые предпочтения не меняются на протяжении многих лет.
— Вам, кстати, какие персонажи больше нравятся: положительные или отрицательные?
— Сложно сказать. Скорее, положительные. Но иногда многие мудрые вещи можно услышать от отрицательных персонажей.
— А фильм «Джокер» понравился? Там ведь тоже фигурируют маски – клоунские…
— В целом, да. Самое главное, что фильм вызвал эмоции и бурю обсуждений на определенную тему. «Джокер» — это именно тот фильм, который заставляет задуматься над многими вещами. И после его выхода возникло немало версий и парадигм.
О фортуне
— Как вы думаете, в этом мире лучше оставаться собой или все же носить маску? Ведь иногда для достижения успеха нужно притвориться кем-то другим…
— Мы каждый раз надеваем маски. С родителями играем одну роль, с начальником – другую, когда выходим на публику, в нас открываются совершенно другие качества.
Безусловно, в любой ипостаси мы находимся под маской, но человеку нужно сохранить искренность того, что он делает. И если есть доля лицемерия и вранья, то зритель это не увидит, а почувствует.
Бывает, что вроде бы артист великолепен, но зритель подсознательно не принимает его. В какой роли ты бы не находился, главное – верить в то, что ты делаешь и быть искренним.
— У меня почему-то складывается ощущение, что вы – любимчик Фортуны… И вам в жизни все давалось легко.
— Нет. Я не могу себя так назвать. Каждому из нас многое достается кровью и потом. И я в этом смысле не исключение.
Главное – делать, работать и не останавливаться на достигнутом. Остальное все приложится. Так что я никуда не попадал случайно. Только труд, упорство и работа над собой принесут результат.