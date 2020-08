Автор хита «Раз-раз-раз, это хардбас» требует с Little Big почти 12 миллионов рублей за плагиат

Помните вирусный хит «Раз-раз-раз, это хардбас»? Так вот, его автор — Валь Толетов из группы Hard Bass School — подал в суд на популярную рейв-группу Little Big за плагиат. Конкретно, музыкант нашел заимствования из его творчества в таких песнях танцевальных хитмекеров, Pop on the top и «Слэмятся пацаны».

«В музыке «срезан» бас… Читка флоу, количество ударов в минуту — все идентично нашему», — рассказал Толетов YouTube-каналу «Здесь настоящие люди» (на видео он как раз отправляет документы в суд).

Кроме того, мужчина уверен, что образы русских гопников и танцевальные челленджи Little Big тоже подсмотрели в роликах его группы. В качестве истца он требует с несостоявшихся звезд «Евровидения» 11,75 миллиона рублей.

Толетов признался, что у него есть душевная обида на то, что его придумки были нагло скопированы другими музыкантами. По его словам, «попсовая жвачка» Little Big посягнула на творческое поле, которое он разрабатывал долгие годы, и это его раздражает.

Напомним, что Little Big уже не в первый раз обвиняют в плагиате. Ранее в соцсетях появилось видео, в котором их треки сравнивались с хитами западной группы Black Eyed Peas, и сопоставление показало множество общих моментов.