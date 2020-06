«Кое-что странное»: группу Little Big заподозрили в плагиате

Скандалы с плагиатом время от времени сотрясают как зарубежный, так и отечественный шоу-бизнес. Например, под подозрение среди российских исполнителей попадали Филипп Киркоров, Егор Крид, Анатолий Цой. На сей раз в нечистоплотности снова обвинили группу Little Big.

Точнее, обвинений никто никаких не выдвигал. Telegram-канал Двач разместил в своем аккаунте видеоразбор блогером трех мотивов из репертуара Little Big, в котором любой, даже не имеющий музыкального слуха пользователь, уловит созвучия.

«Треки Little Big и кое-что странное», — произнесла девушка в кадре.

И за этим вступлением последовали отрывки из песен Little Big, и их «первоисточники» — намеки на заимствования или плагиат слишком получились прозрачными.

Так, композиция Uno, с которой отечественные музыканты планировали отправиться в этом году на Евровидение, оказалась невероятно созвучна с песней My Humps группы Black Eyed Peas 2003 года. С ней же перекликается и проигрыш в композиции Go Bananas питерских исполнителей. А еще мотивы Black Eyed Peas, только из хита ScreamShout 2013 года нашлись в песне I’m OK от Little Big.

Команда Ильи Прусикина пока никак не прокомментировала публикацию и шумиху вокруг нее.