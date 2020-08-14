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Дуа Липа и Анвар Хадид нежно поцеловались в новом клипе певицы

Звезда выпустила в ремикс песни с нового альбома.

Дуа Липа и Анвар Хадид нежно поцеловались в новом клипе певицы
Дуа Липа показала свои отношения с Анваром Хадидом в новом клипе. Фото: стоп-кадр из клипа Levitating.

14 августа популярная западная певица Дуа Липа опубликовала клип на песню Levitating, записанную вместе с Мадонной и Мисси Эллиот. Причем видео снято не на саму композицию, а на ее ремикс, сделанный Мадонной. В этой обработке трек получился более динамичным и танцевальным.

Музыкальное видео наполнено множеством разномастных персонажей, каждый из которых в своем манере пытается поймать луну. На протяжении ролика она становится все больше, пока, наконец, не садится к одному парню в машину.

Несмотря на некоторые намеки отношений между девочками в клипе, сама 24-летняя певица в кадре обнимается и нежно целуется со своим бойфрендом — 21-летним манекенщиком Анваром Хадидом, братом супермоделей ДжиДжи и Беллы Хадид.

Добавим, что песня Levitating вышла на втором студийном альбоме певицы, релиз которого состоялся в 2020 году. Прорыв у артистки произошел с ее первой пластинкой, вышедшей в 2017-ом. В жанровом вопросе Липу относят к дарк-попу.

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