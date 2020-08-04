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Скоро премьера: Максим Фадеев показал кадр из нового клипа

Музыкант заинтриговал поклонников.

Скоро премьера: Максим Фадеев показал кадр из нового клипа
Максим Фадеев. Фото: instagram.com/fadeevmaxim

Максим Фадеев заинтриговал своих подписчиков. В Instagram продюсер опубликовал снимок, который якобы был сделан на съемочной площадке. По словам музыканта, это кадр из нового клипа. Подписчики тут же начали строить свои предположения насчет новой роли Фадеева.

«Похож на Мустафу из «Великолепного века». Как будто Иисус», — написали пользователи под снимком.

Некоторые предположили, что видео будет создано в арабских мотивах. Сам Фадеев пока хранит молчание по этому поводу.

Недавно он опубликовал на своей странице фото 30-летней давности. В подписи к которому пофилософствовал на тему жизненных ошибок. Подписчики решили, что речь идет о романе с участницей группы Serebro Ольгой Серябкиной. Хотя сам музыкант неоднократно отрицал связь с подопечной.

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