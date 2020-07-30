«Хочется сказать тому себе»: Максим Фадеев показал себя в молодости

Максим Фадеев показал, каким был в 20 лет. Композитор поделился фотографией из прошлого в своем инстаграме и отметил, что 30 лет назад еще не знал, что будет совершать ошибки.

«Как же мне хочется, сейчас сказать тому себе, не совершать некоторых ошибок… Но!» — подписал публикацию Фадеев.

Подписчики тут же решили выяснить, о каких ошибках молодости идет речь. Некоторые предположили, что он имел в виду отношения с Ольгой Серябкиной. Хотя сам продюсер неоднократно отрицал роман с певицей.

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Не так давно Максим Фадеев сбросил лишний вес. А осенью прошлого года Фадеев расторг контракты со всеми артистами своего продюсерского центра MALFA. Последними проектами продюсера были группа Serebro, певицы Tereza и Molly. Тогда же музыкант пообещал создать новый эксклюзивный лейбл.