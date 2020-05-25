Группа Metallica опубликовала в Сети десяток полных записей своих концертов

Пока концерты под запретом, легендарная метал-группа Metallica радует своих поклонников записями своих фееричных шоу. Еще в конце марта на своем канале в YouTube музыканты запустили акцию «Понедельники Металлики», и стали в начале каждой недели выкладывать в Сеть 2-часовые видео своих выступлений в разных точках мира. В списке есть концерты 1983-го, 1991-го и 2009-го годов, а также относительно недавние сольники.

«В то время как мы все делаем то, что требуется, и сидим дома, скучая по живой музыке, как насчет того, чтобы погрузиться в несколько наших любимых шоу на социально ответственной дистанции?» — пишут участники Metallica.

В ночь на 26 мая, в 3:00 по Москве, на канале появится новая запись концерта, снятая на Национальном стадионе в Лиме (Перу) 20 марта 2014 года.

Добавим, что осенью прошлого года группа отменила свой тур по Австралии и Новой Зеландии в связи с тем, что фронтмену коллектива Джеймсу Хэтфилду пришлось снова проходить реабилитацию от своей зависимости. Тогда же было объявлено, что в сентябре 2020-го Metallica выступит на фестивале Global Citizen Festival вместе с Билли Айлиш, Майли Сайрус и группой Coldplay.