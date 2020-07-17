Легенды возвращаются: Ринго Старр и Пол Маккартни выпустят совместный альбом

Музыканты из всемирно известной группы The Beatles решили вновь объединиться. Ринго Старр и Пол Маккартни выпустят совместный альбом. Как сообщает издание NME, Маккартни уже давно задумал поработать со своим бывшим коллегой над записью нескольких хитов, в результате пока получилась лишь новая версия композиции A Beautiful Night с альбома Flaming Pie, которая точно войдет в новый альбом, у которого пока нет официального названия.

Также в его составе появится различные аранжировки все той же A Beautiful Night, которые назвали Run through и Oobu joobu part 5. В качестве бонуса благодарных слушателей также ждет запись интервью Старра и Маккартни.

Как выяснилось, оригинальная версия песни с самого начала не нравилась Маккартни, вот он и решил довести ее до ума с помощью друга, спустя много лет после релиза. Более того, фанатов песни ждет и клип, подробности о музыкальном ролике пока хранятся в секрете.

Напомним, 7 июля экс-барабанщик The Beatles Ринго Старр отпраздновал свое 80-летие.