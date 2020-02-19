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Юрий Антонов объяснил, почему его песни нравятся Полу Маккартни

Как отметил музыкант, ему лестно, что его творчество ценят на Западе.

Юрий Антонов объяснил, почему его песни нравятся Полу Маккартни
Песни Антонова пришлись по душе Маккартни/http://globallookpress.com/

Музыкант Юрий Антонов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» заявил, что его песни нравятся легенде британской музыки — Полу Маккартни. Причем у него есть объяснение, почему исполнитель с мировым именем обратил свое внимание именно на него.

По словам Антонова, в восьмидесятых годах прошлого века в СССР пожаловал некий британец по имени Ричард. Он водил знакомство с Маккартни. В Советском Союзе Ричард принимал участие в фестивале «Международная книга».

«Ему была накрыта шикарная поляна. Приехал в Союз он вместе с женой. Мы с ним познакомились и вкатили по полной программе. Все на него тогда смотрели с любопытством. Я подошел и сказал: «Ричард, ты можешь показать мои песни Полу Маккартни». Он был не против. Взял мою кассету с пятнадцатью песнями».

Юрий Антонов

Позже в одном из интервью советской прессе Пол Маккартни говорил, что ему приглянулось творчество Антонова. «Вот откуда такая реакция. А так Маккартни совсем не интересовался советскими исполнителями и нашей музыкой. Меня, конечно, его внимание порадовало», — сказал певец.

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