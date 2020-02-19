Юрий Антонов объяснил, почему его песни нравятся Полу Маккартни

Как отметил музыкант, ему лестно, что его творчество ценят на Западе.

Музыкант Юрий Антонов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» заявил, что его песни нравятся легенде британской музыки — Полу Маккартни. Причем у него есть объяснение, почему исполнитель с мировым именем обратил свое внимание именно на него.

По словам Антонова, в восьмидесятых годах прошлого века в СССР пожаловал некий британец по имени Ричард. Он водил знакомство с Маккартни. В Советском Союзе Ричард принимал участие в фестивале «Международная книга».

«Ему была накрыта шикарная поляна. Приехал в Союз он вместе с женой. Мы с ним познакомились и вкатили по полной программе. Все на него тогда смотрели с любопытством. Я подошел и сказал: «Ричард, ты можешь показать мои песни Полу Маккартни». Он был не против. Взял мою кассету с пятнадцатью песнями». Юрий Антонов

Позже в одном из интервью советской прессе Пол Маккартни говорил, что ему приглянулось творчество Антонова. «Вот откуда такая реакция. А так Маккартни совсем не интересовался советскими исполнителями и нашей музыкой. Меня, конечно, его внимание порадовало», — сказал певец.