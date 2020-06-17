«Звезды — наши африканские предки, которые танцуют»: Фаррелл Уильямс сделал неожиданное заявление

Певец Фаррелл Уильямс в минувший вторник, 16 июня, помог сотворить историю в своем родном штате Вирджиния. Музыкант присоединился к губернатору штата Вирджиния Ральфу Нортэму на пресс-конференции, чтобы объявить, что 19 июня, день также известный в США как Junetem — официально будет признан государственным праздником в ознаменование окончания рабства в Соединенных Штатах, сообщает издание People.

Уильямс, который вырос в Вирджинии, назвал этот шаг «большим проявлением прогресса» на фоне продолжающихся общенациональных протестов по поводу расовой несправедливости.

«С этого момента, когда вы смотрите на необъятность ночного неба и видите эти звезды, движущиеся там, знайте, что эти звезды — наши африканские предки, которые танцуют. Они танцуют в честь праздника, потому что их жизни наконец-то признаются», — заявил Уильямс.

Напомним, крупные компании в США, такие как Twitter, Square, Nike, Meredith Corporation и другие, недавно объявили, что они будут признавать 19 июня корпоративным праздником для своих сотрудников.