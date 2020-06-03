Компания Warner Bros. решила оригинально поддержать протесты в США

Компания Warner Bros. внезапно решила поддержать митинги и акции протестов, которые буквально захлестнули в США после гибели темнокожего Джорджа Флойда. Напомним, сотрудники полиции во время задержания мужчины применили силу, что привело к фатальным последствиям. После этого люди начали протест против полицейского произвола, попутно, для привлечения внимания, сжигая автомобили, мародерствовать и грабить магазины, сообщает издание Variety. Кинокомпания в качестве жеста доброй воли и поддержки открыла для своих подписчиков свободный доступ к фильму «Просто помиловать». Жители Америки смогут весь первый месяц лета бесплатно посмотреть проект, основанный на истории чернокожего юриста Брайана Стивенсона.

Как сообщили представители Warner Bros. страна очень нуждается в переменах, а для этого нужно узнать больше о прошлом Америки и несправедливости, которая процветала много лет назад.

Лента «Просто помиловать» рассказывает историю неоднозначного дела афроамериканца Уолтера Макмиллиана, которого осудили за убийство женщины, которое он не совершал.