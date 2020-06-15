«Нужно было поставить крест на этом парне»: композитор Кобзона осудил поведение Киркорова

Публика продолжает обсуждать скандальный ролик Филиппа Киркорова, в котором он шутил над десантниками. В эфир радио «Комсомольская правда», когда ведущие собирали отклики слушателей на поведение певца, дозвонился композитор Владимир Михайлов (псевдоним Master), песни которого пели Иосиф Кобзон, Тамара Гвердцители и другие звезды отечественной эстрады.

«Я думаю, что он никого не обидел, но заниматься подобными делами пора ему прекратить, и просто петь хорошие песни, как он делал это раньше, — выразил свое мнение 67-летний музыкант. — Еще когда он за волосы таскал девушку, а потом во время концерта ударил в лицо другую девушку, уже тогда нужно было поставить крест на этом хорошем парне или заставить его заниматься тем, чем он должен. Непозволительно артисту поднимать руку на своего зрителя! Я не думаю, что это ему когда-нибудь забудут и простят».

Напомним, первый случай, о котором говорит композитор, произошел в 2010 году с режиссером церемонии «Золотой граммофон» Мариной Яблоковой (тогда она подала заявление в МВД), второй — во время сольного концерта (видео инцидента есть в социальных сетях).

Михайлов также высказал мнение, что тексты для песен должны писать профессиональные поэты, а музыку — композиторы. По его словам, на нынешней эстраде работает очень много непрофессионалов, а аудиторию специально готовят к упрощенным композициям.