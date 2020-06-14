Филипп Киркоров не будет извиняться перед десантниками за оскорбительное видео

По мнению его пресс-секретаря, артист ни в чем не виноват.

Недавним скандал связанный с Филиппом Киркоровым и десантниками России продолжает разгораться. Судя по сообщению издания «Подъём», артист не будет ни перед кем извиняться за неоднозначный видеоролик, взбудораживший общество.

Пресс-секретарь Киркорова Екатерина Успенская заявила, что артист просто не будет реагировать на критику и требования, по одной простой причине — видеоролик принадлежит шоу «В маске шоу» и непосредственно каналу СТС, а сам певец в нем лишь актер, который играет по заранее написанному сценарию.

Так что, по мнению Успенской, недовольные должны отправлять все свои жалобы исключительно в адрес телеканала. Как разумно рассудила пресс-секретарь Киркорова, довольно странно обижаться и просить артистов извиняться за образы, которые они создали лишь на экране.

Напомним, в скандальном видеоролике Филипп Киркоров в образе служащего десантных войск весьма откровенно шутит о десантниках, с небольшими намеками на сексуальную ориентацию. Глава комитета Госдумы по обороне и экс-командующий ВДВ генерал-полковник Владимир Шаманов одним из первых призвал артиста избавиться от видео и поскорее извиниться перед десантниками.