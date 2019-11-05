Звездные истории

Элтон Джон вспомнил, как вытащил безнадежного Эминема из наркотических цепей

До встречи с композитором рэпер был постоянным клиентом наркологической клиники.

Элтон Джон вспомнил, как вытащил безнадежного Эминема из наркотических цепей
Эминем. Фото: DoD News Features/wikimedia.org

Эминем считает Элтона Джона своим главным спасителем.  Об этом сам рэпер рассказал в автобиографической книге «Не боюсь: эволюция Эминема». Музыкант вспомнил, что до встречи с Элтоном Джоном был завсегдатаем наркотических клиник. В далеком 2007 году юноша принял такое количество запрещенного вещества, которое можно было бы сравнить с четырьмя мешками сильных препаратов.

Долгое время Эминем сам пытался справиться с собственным пристрастием, но когда понял, что не может, позвал на помощь Элтона Джона – тот в свое время также был славен злоупотреблениями, но к моменту первой встречи был в завязке уже 30 лет.

Автор биографии Энтони Боцца рассказал DailyMail, что Эминем и Джон каждую неделю встречались, чтобы осуществлять проверки употребления. Элтон был рядом с коллегой по сцене до его полного исцеления. Примечательно, что дружба между музыкантами не закончилась и тогда, когда Эминем узнал, что Элтон Джон – гей. Тогда рэпер признался – ему наплевать, какие сексуальные наклонности имеет его лучший друг. Джон также признался Эминему в любви.

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наркотикиЭлтон ДжонЭминем
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Элтон Джон вспомнил, как вытащил безнадежного Эминема из наркотических цепей
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