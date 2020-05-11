«Не получилось у меня собрать «Олимпийский»: Гуф выпустил фильм-исповедь о себе

В нем артист пожалел о большом количестве наркотиков, прошедших через его жизнь.

Скандальный рэпер Гуф снял видео-исповедь о себе. 47-минутный ролик с откровениями артиста доступен на онлайн-платформе Premier. Отметим, что недавно музыкант выпустил альбом «Дом, который построил Алик», в котором рассказывалось о его борьбе с затяжной депрессией. В новом видео он подробнее рассказал об этом состоянии. Из него становится понятно, что 40-летний рэпер устал от множества жизненных потрясений, которые с ним произошли, и даже сцена его уже больше не радует.

«Последний год без удовольствия выхожу (на сцену. — Прим. авт.). Как пинком. Потому что со старой программой все время езжу, — рассказал Гуф. — И с каждым разом приезжаешь, и у тебя все меньше народу на концерте».

Артист делает ставку на новый альбом, но признается, что «скакать по сцене» ему уже не хочется.

«Мне стыдно перед самим собой, что я пустил столько наркотиков в свою жизнь. Жалко здоровья. Можно, наверное, из этого рэпа было больше выжать. Не получилось у меня собрать «Олимпийский». Может, получится еще…» — рассуждает он.

В ролике Гуф (он же Алексей Долматов) много откровенничает о своих отношениях с Айзой Анохиной и Кети Топурией, а также о сыне Сэме. Один из своих периодов пристрастия к тяжелым наркотикам рэпер как раз приписывает к роману с Топурией, отмечая, что верил ей и оберегал, но в итоге был предан.

Сейчас же в личной жизни Гуфа наступила светлая полоса. С нынешней девушкой Лесей он безмерно счастлив, хочет жениться на ней и во второй раз стать отцом. Рэпер признался, что не видит вокруг других представительниц слабого пола, и новая подруга — единственная, кому он не изменял.