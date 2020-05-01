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«Я знаю, мы расстанемся»: Анастасия Спиридонова выпустила новою песню

В Сети появился свежий трек от звезды «Голоса».

«Я знаю, мы расстанемся»: Анастасия Спиридонова выпустила новою песню
Анастасия Спиридонова использовала толчок в шоу-бизнес, который ей дал «Голос». Фото: Global Look Press

Финалистка шоу «Голос» и победительница проекта «Три аккорда» Анастасия Спиридонова выпустила новою песню. Мягкая романтичная композиция называется «Я знаю, мы расстанемся».

35-летняя артистка поделилась с сайтом Teleprogramma.pro, что давно ждала подобную песню. Когда она услышала музыку и стихи, то поняла, что авторы являются ее родственными душами. Вокалистка полюбила этот трек с самого начала работы над ним и 1 мая с радостью поделилась готовой композицией с поклонниками.

Добавим, что с 2013 года певица выпустила 17 синглов и несколько клипов, стала победительницей международного фестиваля «Белые ночи Санкт-Петербурга» и дала сольный концерт в Кремле. Также она вышла замуж и год назад заговорила о том, чтобы стать матерью.

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