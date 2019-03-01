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Звезда «Голоса» Анастасия Спиридонова призналась, что готовится стать мамой

По крайней мере, они с мужем «работают» в этом направлении.

Звезда «Голоса» Анастасия Спиридонова призналась, что готовится стать мамой
Анастасия Спиридонова/Фото: instagram.com/nastena_spiridonova

Звезда проекта «Голос» Анастасия Спиридонова сейчас активно покоряет звездный Олимп: съемки, гастроли, концерты. Недавно даже призналась, что в таком плотном графике очень мало времени остается на любимого. Пара сыграла свадьбу в прошлом году. Избранником певицы стал бизнесмен Антон Яковлев, который, к слову, тоже редко бывает дома из-за постоянных командировок. Но для церемонии вручения наград от журнала Moda Topical супруги нашли время. Явились оба, счастливые и красивые, за что и заслужили премию «Самой яркой пары года».

Сама Анастасия как-то призналась, что из-за занятости очень мало времени проводят вместе. «Например, в октябре только два выходных дня провели вместе».

Супруг поправил избранницу: «Ну не так уж и редко. И близость у нас много чаще, чем два раза в месяц. Так что все у нас в порядке», — заверяет с улыбкой Яковлев.

Пара признается, что мечтает о пополнении в семействе и сейчас как раз над этим работает, пишет сайт Dni.ru.

 

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Звезда «Голоса» Анастасия Спиридонова призналась, что готовится стать мамой
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