К весне готова: Мария Захарова примерила платье и кокошник в цветах

Политик отметила, что этот наряд создан в подмосковном Павловском Посаде.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова «расцвела». 44-летняя женщина-политик опубликовала в Instagram фото с журналисткой Саадат Кадыровой, заявив, что праздники прошли — пора готовиться к весне.

Образ дипломата как нельзя лучше соответствует этому настрою. Захарова предстала перед подписчиками в платье и кокошнике, оба с цветочным принтом. Улыбающаяся Мария Владимировна выглядит в этом наряде очень по-весеннему.

Подписчики в комментариях спросили, откуда эта одежда. Политик ответила, что из Павловского Посада. Но знатоки отметили, что в этом городе нет швейной фабрики, зато есть музей платка и шали.

«Это платье и кокошник из шали», — пояснила Захарова.

Собственно, Мария Владимировна во всем выглядит хорошо, даже в боксерских перчатках. Согласны?