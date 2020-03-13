Готовимся танцевать: в столице пройдет «Дискотека Муз-ТВ. Золотые хиты»

Самые громкие звезды 90-х и нулевых выступят на одной сцене.

Уже совсем скоро, 12 апреля, в московском клубе Adrenaline Stadium пройдет долгожданная «Дискотека Муз-ТВ. Золотые хиты». На многотысячном танцполе прозвучат хорошо знакомые и любимые миллионами зрителей музыкальные хиты 90-х и нулевых.

Готовьтесь к полному погружению в атмосферу лихих 90-х, ведь кумиры сразу нескольких поколений подарят гостям дискотеки незабываемую атмосферу воспоминаний и приятной ностальгии. На одной сцене соберутся короли танцпола того времени и порадуют поклонников абсолютными хитами, которые в разные годы взрывали музыкальные хит-парады!

Гостями мероприятия станут: «Иванушки International», «Кар-Мэн», Валерия, Лолита, «Вирус», «Отпетые мошенники», «На-На», Лена Катина (ex. T.A.T.U), Ирина Нельсон группа Reflex, «Дискотека Авария», Никита, «Тутси», «Чили», «Фактор 2», Света, «Корни», «Фабрика», «Белый орел» и еще больше 20 звезд телеканала Муз-ТВ.