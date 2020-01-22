Билан, Валерия, Алсу и другие звезды выступят на шоу канала «МУЗ-ТВ» в Кремле

Национальный музыкальный телеканал «МУЗ-ТВ» в самый романтичный день года — 14- февраля — подарит телезрителям и поклонникам праздник любви и вдохновения. Ежегодное шоу состоится в Кремлевском дворце при участии именитых звезд отечественной эстрады. Не обойдется без ярких спецэффектов, феерического звука, любимых хитов, незабываемых сценических номеров и эффектных нарядов.

«Праздник для всех влюбленных на МУЗ-ТВ» в Кремлевском дворце обещает порадовать телезрителей и фанатов появлением почетных гостей. Так на большой сцене перед собравшимися выступят: Дима Билан, возлюбленная бизнесмена Игоря Сивова — певица Нюша, которая, к слову не так давно рассекретила имя своей годовалой дочери, солистки группы «ВИА Гра», подопечные музыкального продюсера Константина Меладзе M`BAND, Митя Фомин, Алсу, Лолита Милявская, Ханна, Анита Цой, экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович, Валерия, Виктория Дайнеко и многие другие.

Телеканал «МУЗ-ТВ» приглашает всех влюбленных и тех, кто еще не нашел свою вторую половинку провести День Святого Валентина под современные треки в исполнении именитых артистов, снискавших признание своей аудитории. Праздничное шоу в Кремлевском дворце обещает стать одним из самых ярких и ожидаемых событий февраля.