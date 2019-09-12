Музыка

Рианна извинилась перед поклонниками за отсутствие новых песен

Увлеченная бизнесом певица представила в Нью-Йорке свою новую коллекцию нижнего белья.

Рианна извинилась перед поклонниками за отсутствие новых песен
Певица Рианна. Фото: globallookpress

За последние три года Рианна не выпустила ни одного альбома. Сейчас певица активно занимается выпуском нижнего белья, а ее модная империя одежды и косметики приносит ей огромный доход и оценивается примерно в 600 миллионов долларов.

Накануне 31-летняя знаменитость представила в Нью-Йорке новую бельевую коллекцию Savage X Fenty. Она лично вышла на подиум в изделиях своего бренда, а затем появилась на красной дорожке мероприятия.

Конечно, журналисты вновь задали Рианне вопрос, который больше всего волнует ее фанатов. Артистку спросили, можно ли будет услышать ее новые песни в ближайшем будущем. На это она ответила отрицательно, извинившись перед поклонниками.

«Мне так жаль», – искренне произнесла певица.

Между тем, накануне были озвучены сроки выхода очередного, девятого по счету альбома Рианны. Как сообщили в компании звукозаписи Universal Music, сборник должен увидеть свет уже в декабре 2019 года, сообщал портал Teleprogramma.pro.

По материалам The Daily Mail.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

нижнее бельеПевицаРианнаРианна последние новости

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Рианна извинилась перед поклонниками за отсутствие новых песен
Интересно?
Поделись с друзьями: