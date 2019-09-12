Рианна извинилась перед поклонниками за отсутствие новых песен

За последние три года Рианна не выпустила ни одного альбома. Сейчас певица активно занимается выпуском нижнего белья, а ее модная империя одежды и косметики приносит ей огромный доход и оценивается примерно в 600 миллионов долларов.

больше по теме Папарацци сняли Рианну с тележкой продуктов в супермаркете Певица даже для похода по магазинам выбрала стильное платье и сделала укладку.

Накануне 31-летняя знаменитость представила в Нью-Йорке новую бельевую коллекцию Savage X Fenty. Она лично вышла на подиум в изделиях своего бренда, а затем появилась на красной дорожке мероприятия.

Конечно, журналисты вновь задали Рианне вопрос, который больше всего волнует ее фанатов. Артистку спросили, можно ли будет услышать ее новые песни в ближайшем будущем. На это она ответила отрицательно, извинившись перед поклонниками.

«Мне так жаль», – искренне произнесла певица.

Между тем, накануне были озвучены сроки выхода очередного, девятого по счету альбома Рианны. Как сообщили в компании звукозаписи Universal Music, сборник должен увидеть свет уже в декабре 2019 года, сообщал портал Teleprogramma.pro.

По материалам The Daily Mail.