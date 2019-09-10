Музыка

Universal анонсировала дату выхода нового альбома Рианны

Предстоящий сборник песен станет для исполнительницы девятым.

Universal анонсировала дату выхода нового альбома Рианны
Фото: https://www.instagram.com/p/ByfxNONHuPA/

Французская звукозаписывающая компания Universal Music озвучила сроки выхода нового, девятого альбома Рианны. Сборник с песнями американки должен увидеть свет в конце декабря текущего года. Изначально именно этот месяц был назван французским журналистам во время Universal Music France Open Session, а еще чуть позже эти сроки подтвердил и эксперт в области культуры Стивен Беллери в Twitter.

Как отмечает NME, ранее и сама исполнительница заявляла о том, что альбом увидит свет в текущем году, но когда именно – ответить затруднялась. Она рассказывала, что поклонники часто задают ей этот вопрос, когда встречают ее на мероприятиях, но все, что она могла им ответить на тот момент – это то, что она сама очень ждет релиза. «Я не собираюсь выпускать плейлист до тех пор, пока он не будет отточен. Нет смысла торопить события», — объясняла она.
Последний альбом Рианна выпустила три года назад. До этого почитатели творчества девушки также отмечали ее длительный перерыв в работе.

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Universal анонсировала дату выхода нового альбома Рианны
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