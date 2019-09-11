Максим Фадеев заверил, что его новый клип появится на всех мировых площадках

Композитор, музыкант и продюсер Максим Фадеев пообещал, что в декабре этого года его новый трек появится на всех мировых площадках. Речь идет о песне Rock The Silence. Клип на нее автор и исполнитель представил в Instagram.

«Ура! В декабре месяце мой трек будет представлен на всех мировых площадках! Будем наблюдать, а вдруг!» — написал Фадеев.

Его подписчики спросили, можно ли уже песню найти на каких-то музыкальных сайтах, но продюсер уточнил, что пока ее нигде нет. Поклонникам сингл и клип понравились, в комментариях они отметили, что Фадеев человек очень талантливый.

«Что ни говори, но с Вашим талантом не поспоришь», «Отличный трек!!! Макс, мы верим в его успех!!!» — поддержали музыканта фанаты. «Макс, это мировой уровень!!!! Впрочем, как и все ваше искусство!» — пишут они.

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В августе Фадеев выпустил клип на песню «Стану ли я счастливей», в котором снялся известный эпатажный артист балета Сергей Полунин. Танцор «цитирует» танец Михаила Барышникова на песню Владимира Высоцкого «Кони привередливые» из американского кинофильма «Белые ночи» 1985 года.