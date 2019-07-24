Певица Рианна нашла свою маленькую двойницу

Есть мнение, что у каждого человека на этой Земле есть двойник. Американская певица Рианна недавно в этом убедилась. Она познакомилась с девочкой по имени Алаи.

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Рианна увидела свою уменьшенную копию вполне банально и по-современному — на фото в Instagram. У себя в блоге певица призналась — в тот момент она чуть телефон не уронила, так они похожи.

Рианна отметила у себя на страничке профайл матери девочки по имени Бриа. И женщины познакомились. Стоит отметить, что Бриа, в отличие от дочери, совсем не похожа на Рианну. Она живет по принципу «хорошего человека должно быть много»: полная, носит яркие облегающие наряды и длинные наращенные ресницы. Самые распространенные посты у женщины — это фото с красивым маникюром, сама пышнотелая красотка в кадре и совместные снимки с любимой дочерью.

Любопытно, что подписчики и знакомые Рианны, несмотря на широкую огласку этой истории, до сих пор спрашивают ее, когда же она успела родить дочь.

Напомним, Рианна, по данным Forbes, самая богатая певица в мировом шоу-бизнесе. Ее капитал достиг 600 млн долларов. Она состоятельнее Мадонны, Селин Дион и Бейонсе.